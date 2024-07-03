Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Katar Devlet Bakanı el-Hatır ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ile Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İsrail-Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Gazze'ye ve üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetleri ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alındı.