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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'i Türkiye'ye iade edilmesi talebinin reddedilmesine ilişkin "Olumsuz bir gelişme" dedi.

"ÇOK OLUMSUZ BİR GELİŞME"

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirilmişti. Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

İade talebin reddedilmesini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Çok olumsuz bir gelişme. Somut adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON KARARI BAKANLAR KURULU VERECEK

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.