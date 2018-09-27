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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "İdlib" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım." dedi

27.09.2018 - 03:00 | Güncelleme: AA

BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, daha önce mutabık kalınan toplantının amacının Soçi’de imzalanan İdlib anlaşmasının uygulanması olduğunu belirtti.

"SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM"

"Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarımız sahada teknik çalışmaları yaparken, tabi ki bu bir siyasi karardır aynı zamanda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlik vardır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım."

"SURİYE KRİZİ BAŞA DÖNMELİ" 

Çavuşoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık."

Bu konularda üç ülkenin de birlikte çalışacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor. Diğer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz. Birlikte de sürdürüyoruz o başka bir şey. Ama siyasi süreç önemli." şeklinde konuştu.

"Bugünkü toplantımızın dışında zaten gerek Cumhurbaşkanı gerekse bizler katıldığımız toplantılar ve yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu diğer muhataplarımızın gündemine getirdik" diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Şu anda bizim için İdlib çatışmasızlık bölgesiyle ilgili yapılan anlaşmadan sonra siyasi sürece hız vermek bir önceliktir. Tabi ki Rusya ve İran ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor."

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