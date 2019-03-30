Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "17 senede yaptıklarımızla sadece Türkiye'nin değil tüm İslam aleminin umudu haline geldik." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nda internet televizyonu Dim Tv tarafından düzenlenen "Seçim Özel" programına katılan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Antalya'da gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki ikili meseleler, ticari, enerji, turizm, kültür, konsolosluk ilişkilerinden vizenin de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek, "Bugün bu konuları detaylı bir şekilde Lavrov ile ele aldık. Ayrıca 8 Nisan'da Moskova'da gerçekleşecek olan üst düzey iş birliği konsey toplantısının hazırlıklarını yaptık. Önümüzdeki 2 yıl için istişareleri kapsayan bir yol haritası zaptını imzaladık." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, uçak düşürme hadisesinden önce Rusya'ya vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiğini hatırlatarak, olaydan sonra başlayan vize uygulamasına karşılık vermediklerini kaydetti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlere engel çıkarmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısında Rusya birinci sırada. Ruslar da yavaş yavaş bizim vatandaşlara vizeleri kaldırmaya başladı. Öncelikle resmi pasaport sahipleri, tır şoförleri gibi ticaretimize katkı sağlayan insanlarımıza yönelik vizeleri kaldırmaya başladılar. Şimdi vizeleri kaldıralım, ondan sonra bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu toplantı vize konusunu değerlendirme anlamında verimli oldu. Hep pozitif bakış açısıyla değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"17 SENE ÖNCEKİ SEÇİM, TÜRKİYE'NİN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra AK Parti ve MHP'nin gücünü birleştirdiğini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın gayesinin hem Türkiye'nin önüne çıkan engelleri aşmak hem de Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Bunu bir beka meselesi olarak gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her seçim milletin kaderini belirler. Bundan 17 sene önceki seçim, Türkiye'nin makus talihini değiştirmiştir. 17 senede yaptıklarımızla sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam aleminin umudu haline geldik. Gücümüzü birleştirince umutlar da arttı. Türkiye güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar da arttı. Sadece terör örgütleri değil... Önümüzdeki süreçte bu tehditlerin boyutu artacaktır."

"Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk düşmanlığı oldu." diyen Çavuşoğlu, ümmetin davasını, kutsal davaları tek savunanın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Bu seçimde sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu iyi bildiklerini anlatan Çavuşoğlu, seçimin sadece şehirleri kazanmak olmadığını, ülkeyi hedeflerine ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Tüm ümmet için güçlü olmanın gerekliliğine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ile ilgili bir hedefi olmayan siyasi partilerin beka söylemlerini anlamak istememesini doğal karşıladığını ifade etti.

"BUNU ANLATMAK MİLLETİMİZE BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu seçimin de bir beka seçimi olduğunu dile getirdi.

"Bu bir beka değildir, yerel seçimdir." diyenlerin hiçbir vizyon ve proje ortaya koymadığını savunan Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimin önemini anlatırken, Türkiye'nin istikrarı ve bekası için önemini de anlatmak boynumuzun borcu. Hele hele bunu anlatan ittifak; PKK gibi bir terör ile ele ele, iç içeyse, bunun oluşturduğu tehlikeyi de anlatmak zorundayız. Dışarıda bu kadar hain ile uğraşırken bu kadar terörle mücadele ederken, seçim uğruna birkaç parti, PKK terör örgütü ile ittifak kuruyorsa, bunu anlatmak milletimize boynumuzun borcudur. Evet, bu yerel seçimdir, belediyecilik de bizim işimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm ilçelerde Cumhur İttifakı adaylarını canıgönülden desteklediklerini, adayların projelerinin arkasında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, vatandaşın boş laflara prim vermediğini, proje üreten adaylara oy verdiğini söyledi.

"YENİLİKLERİ DE TAKİP ETMEMİZ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, fuarlarda görünür olmanın önem arz ettiğini dile getirerek ancak tüm yıl boyunca görünür olmanın da daha önemli olduğunun altını çizdi.

Bugün basit bir işletmenin bile kendini sosyal medyada tüm dünyaya duyurabildiğini ifade eden Çavuşoğlu, teknolojiyi kullanarak tanıtım yapmanın gerektiğini belirtti.

Turizmde çeşitliliği artırmanın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlla gidip stant açmak ve burada durmak, broşür dağıtmak değil, evet bunu da yapalım ama yenilikleri de takip etmemiz gerekiyor. Şimdi diziler ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu diziler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada izleniyor. Bu dizleri izledikten sonra dünyanın en ücra ülkelerinden turist sayısının artığını görüyoruz. Bu sektörde katettiğimiz başarının göstergesidir." dedi.

"3 BÜYÜK TAKIM DEFALARCA ŞAMPİYON OLDU"

Bakan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in bu sezon daha sağlam ilerlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"3 büyük takım defalarca şampiyon oldu. Bursa şampiyon olunca gerçekten mutlu olduk. Farklı takımlar şampiyon olunca, ligin kalitesi de artıyor ve Türk futbolu daha fazla gelişiyor. Kıran kıran maçlar geçince ligler zevkli oluyor, kalite oluyor. İngiltere'de bunu görüyoruz. Bir bakıyorsunuz şampiyon olan takım, kümeye oynuyor veya tam tersi oluyor. Her zaman aynı takımlar şampiyon olunca zevk almıyorsunuz ama bizim için Alanya ve Antalyaspor önemli. İki takımımız ligde ne kadar başarılı olursa, mutlu oluyoruz. Biz Alanyaspor ile de gurur duyuyoruz. Oynadığı futbolla da herkesin takdirini kazandı. Seyircimiz çok iyi, çok centilmen. Yönetimimiz o kadar iyi ağırlıyor ki. Gittiğim şehirlerde bunu bana söylüyorlar. O yüzden bakıyorum, herkesin bir takımı var ama herkesin ikinci takımı Alanyaspor."