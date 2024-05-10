Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Bakan Fidan, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı. Ayrıca Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişine yönelik yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar masaya yatırıldı.