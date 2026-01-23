Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Barış Kurulu tarihi bir imkan sunuyor | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Barış Kurulu tarihi bir imkan sunuyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu belirterek, "Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 03:37 Güncelleme: 23.01.2026 - 03:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fidan: Barış Kurulu tarihi bir imkan sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu Şartı'nın Davos'ta düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını anımsattı.

        Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu'nun Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı acıların giderilmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu vurguladı.

        Barış Kurulu'nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze'nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizen Fidan, "Bu inançla Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarının yıllardır başvurduğu tünel yapılanması, çoğu zaman "yerel koşullara uyarlanmış özgün bir askeri deha" olarak sunuldu. Ancak sahada ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor.  Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertür...
        #barış kurulu
        #hakan fidan
        #gazze
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü