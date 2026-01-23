Dışişleri Bakanı Fidan: Barış Kurulu tarihi bir imkan sunuyor

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu Şartı'nın Davos'ta düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını anımsattı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu'nun Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı acıların giderilmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu vurguladı.

Barış Kurulu'nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze'nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizen Fidan, "Bu inançla Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.