Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya'da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ayrı ayrı bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:20 facebook

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