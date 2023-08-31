Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov'un görüşmesi başladı Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi başladı.

Görüşme öncesi konuşan Lavrov," İkili ilişkileri ve da bölgesel meseleleri ele alacağız, sürekli olarak temas halinde olmamız gerekiyor, verimli bir toplantı geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

🇷🇺🇹🇷 Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве#РоссияТурция pic.twitter.com/fCU2yUSXIG — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 31, 2023

Bakan Fidan ise, "Geçmişte çok kez ziyaret ettiğim Moskova'yı bu kez dışişleri bakanı olarak ziyaret ediyorum. Bugün gündemimiz yoğun. İkili konular ile bölgesel ve küresel meseleleri ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti öncesi görüşmelerde bulunacağız. Değerli dostuma ve heyetine misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

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İki bakanın görüşme sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor.