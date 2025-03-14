Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı tv100 yayınında gündemi değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 8 Aralık'tan bu yana Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Bakan Fidan "Bizim 8 Aralık'tan itibaren dediğimiz şey şuydu; Yeni Suriye yönetiminin YPG işgaline ve korsanlığına son verecek inisiyitafi ele alması gerekiyor. Türkiye olarak, cumhurbaşkanımızın da ilk başta çizdiği strateji buydu." dedi.

Bakan Fidan, Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya da değindi.

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi niyetle imzalanmış bir anlaşma varsa gereği yapılsın. Ama birtakım orada, sorunlar, ileriye döşenmiş mayınlar olabilir. Biz Türkiye olarak bunu kendi açımızdan çok yakından gözetliyoruz, bakıyoruz. İnşallah, çok fazla kan dökülmeden, sulh içinde normal hayata bir geçiş olur."

Bakan Fidan ayrıca "(Suriye'de) Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Bakan Fidan diğer yandan Suriye Kürtlerinin haklarına da vurgu yaparak "Bizim her zaman için yeni yönetime telkinimiz; Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi fevkalade önemli. Cumhurbaşkanımız için de Türkiye için de. Biliyorsunuz Esad döneminde Suriye Kürtlerine hakları verilmemişti." şeklinde konuştu.