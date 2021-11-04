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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi" dedi

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400'lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Ortak çalışma grubu teklifi ABD tarafından geldi, kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı." dedi.

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