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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı

        Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:36
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        Bosna Hersek'te alıkonduğu iddia edilen kişiye ulaşıldı
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        Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #dışişleri bakanlığı
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