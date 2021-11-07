Dışişleri'nden Kazımi'ye düzenlenen saldırıya kınama! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna gerçekleştirilen terör saldırısı en güçlü şekilde kınandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir."