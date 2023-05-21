Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Harem-i Şerif'e düzenlenen baskına kınama
ABONE OL

Türkiye'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz." denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Harem-i Şerif'e düzenlenen baskına kınama
HABERTURK.COM / AA

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da meydana gelen selde can kaybı artıyor: Binlerce kişi yerinden edildi!
DÜNYA Binlerce kişi yerinden edildi: Selde can kaybı ...
Bu fotoğraflar sizi korkutuyorsa megalofobiniz olabilir! Megalofobi nedir?
DÜNYA Bu fotoğraflar sizi korkutuyorsa megalofobiniz ...
Genel seçimlerin ikinci turu başladı! Yurt dışında vatandaşlar sandığa gidiyor
DÜNYA Yurt dışında 2. tur oylaması
Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında
DÜNYA Yunanistan sandık başında
İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!
DÜNYA İsrail'de on binlerce kişi yine meydanlara indi!
Çin, G7'nin Çin'e ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi
DÜNYA Çin'den G7'ye 'Tayvan' tepkisi
Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu
DÜNYA Rusya ordusundan kritik açıklama
Gemilerin pencereleri neden yuvarlaktır? Özellikle yapılıyor çünkü...
DÜNYA Gemilerin pencereleri neden yuvarlaktır?
Maske takma zorunluluğu kalktı ama onlar gülmeyi unuttular!
DÜNYA Japonlar gülmeyi unuttu!
Titanik enkazının görülmemiş hali! İlk kez işte böyle görüntülendi!
DÜNYA Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.