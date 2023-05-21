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Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2023

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.