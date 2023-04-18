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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sudan Cumhuriyeti'nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz.

Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Sudan'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır.

Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır."