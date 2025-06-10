Dışişleri kaynakları: İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gemisindeki vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağlıyoruz Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağladığını ve süreçle ilgili vatandaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi.

AA / Habertürk Giriş: 10.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:46 facebook

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