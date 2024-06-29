Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri: KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri: KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

        2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu dün serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı, Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Celal'in serbest bırakılmasından memnunuz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Ağustos 2021'de düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür edildi.

        REKLAM

        "Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

        Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı.

        Rus istihbaratı, Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #Kırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!