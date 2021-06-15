Dışişleri'nden 7 AB üyesinin ortak bildirisine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden 7 AB üyesinin Atina'da yayınladığı ortak bildiriye tepki
ABONE OL

Dışişleri'nden 7 AB üyesinin Atina'da yayınladığı ortak bildiriye tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 AB üyesinin Atina'da yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterildi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina’da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Dışişleri'nden 7 AB üyesinin Atina'da yayınladığı ortak bildiriye tepki
Dışişleri'nden 7 AB üyesinin ortak bildirisine tepki
0:00 / 0:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, MED-7 Dışişleri Bakanları toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiri hakkındaki soruya cevap verdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atina'da yayınlanan Ortak Bildirinin Türkiye tarafından hiçbir anlamı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina’da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir işbirliği ortamı yaratılamaz.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya’dan ‘‘arananlar listesinde’’ güncelleme
DÜNYARusya, o kişiyi arananlar listesinden çıkardı
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü Afganistan konusu hakkında açıklama!
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan Afganistan yanıtı!
Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden İtalya deniz piyadeleri kararı
DÜNYAİki Hint balıkçının öldürülmesine ilişkin dava ...
ERDOĞAN ŞUŞA'DA! Son dakika: Düşman çatlatan ziyaret
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa'da tarihi ziyaret!
17 yaşındaki Verda Tetteh, o hareketiyle ayakta alkışlandı
DÜNYAMezuniyet töreninde 40 bin dolarlık bursu geri ...
SON DAKİKA: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarda mezarlıkları da hedef almış!
DÜNYAİsrail mezarlıkları da hedef almış!
İspanya’dan Ceuta ve Melilla’ya Schengen kararı
DÜNYAİspanya’dan Schengen kararı
SON DAKİKA: İsrail'de koronavirüs kısıtlaması kalmadı, maske zorunluluğu da kalktı! - Haberler
DÜNYAİsrail'de maske zorunluluğu kalkıyor!
Kuzey İrlanda Başbakanı Arlene Foster:
DÜNYAKuzey İrlanda Başbakanı Arlene Foster istifa etti
Çin AB Misyonu: ‘‘Çin tehdit teorisini abartmayı bırakın.’’
DÜNYAÇin’den NATO'ya sistematik meydan okuma çıkışı