Dışişleri'nden 7 AB üyesinin ortak bildirisine tepki 0:00 / 0:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, MED-7 Dışişleri Bakanları toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiri hakkındaki soruya cevap verdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atina'da yayınlanan Ortak Bildirinin Türkiye tarafından hiçbir anlamı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina’da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir işbirliği ortamı yaratılamaz.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz."