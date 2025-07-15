Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' kınaması

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

İsrail ordusu, 16.25 sularında kent merkezindeki emniyet binası yakınına hava saldırısını düzenledi.

Öte yandan, son üç gün içinde kentte süren çatışmalarda, hükümet saflarından onlarca kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.