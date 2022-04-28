Disney Plus Tarihçesi



The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.