Diyabetli çocukların sensör çağrısı

Türkiye Diyabet Vakfı, şeker ölçüm sensörü bekleyen çocukların sesi oldu. Türkiye'de tip 1 diyabetle yaşayan 26 bin çocuk yaşıyor. Küçük savaşçılar bir kez daha Türkiye Diyabet Vakfı'nın Şile'deki Diyabet ve Yaşam Merkezi'nde buluştu.

Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Temel Ylmaz, "Bütün 18 yaş altı çocuklara bunun ücretsiz olarak verilmesi lazım. Aynı zamanda bu sensörlerin geri ödemede olması lazım. Sadece 14 yaş altındaki çocuklara ücretsiz verileceğine dair bir duyum aldık. Bu olmaz" dedi.