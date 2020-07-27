AA

Erk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde diyaliz hastalarının tedbirlere daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Diyalize giren hastaların beslenmelerinin de bu süreçte önemli olduğunu belirten Erk, "Ülkemizde 48 saatte bir diyalize giren hastalarımızın oranı yüzde 95 civarında. Bu hastalarımızın 2 diyaliz arasında 4 kilodan fazla sıvı almamaları gerekiyor." dedi.

Erk, hastaların bu konuya titizlikle uyması gerektiğine işaret ederek, "Diyaliz arasında çok yemek yiyip 48 saatte 7-8 kilo sıvı almış hastalar geliyor. Bu durum vücudu çok zorluyor. O yüzden bu hastalarımızda sorun yaşayabiliyoruz. Bu hastaların 3-4 kiloyu aşmayacak şekilde sıvı almalarında fayda var. Çünkü onların böbrekleri çalışmıyor, bu görevi makineler yerine getiriyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde hastaları evlerinde ziyaret ederek bilgilendirdiklerini ifade eden Erk, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde organ, böbrek nakli olanlar başta olmak üzere diyalize giren 62 bin vatandaşımız bağışıklıkları zayıf olması nedeniyle risk gurubu içindeler. Türkiye'de 62 bin vatandaş diyalize giriyor, 23 bin vatandaş böbrek nakli için sırada bekliyor. Böbrek nakli olmuş 10 bin vatandaşımız var. Bütün bu hastaların Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu 14 maddelik korunma kurallarına uymaları, algoritmaları bire bir uygulamaları çok önemli."

- "Diyaliz merkezlerinde olağanüstü Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor"

Erk, diyaliz merkezlerinde olağanüstü Kovid-19 önlemleri uygulandığını, hastalar evlerinden alınıp diyalize bağlanıncaya kadar büyük özen gösterildiğini, hastanın elini sürebileceği her yerin temizlendiğini ifade etti.

Tatil için çeşitli illere giden diyaliz hastalarına farklı yöntem uyguladıklarını anlatan Erk, "Bu hastalarımızı 2 hafta izole bir odada diyalize alıyoruz. Ondan sonra diğer hastaların yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak diyalize giriyorlar." dedi.

Erk, hastaların taşınmasında salgın eğitimi görmüş kişilerin görev aldığını anlatarak, "Hastaların film çekimi, ateş ölçümü ve klinik olarak yapılması gereken incelemeleri yapıldıktan sonra sıkıntı yoksa diyalize alıyoruz. Organ bağışında insanlarımız biraz çekimser. Beyin ölümü gerçekleşmiş kadavradan nakle uygun her 10 aileden 2'si organ bağışına evet diyor. Özellikle bu konuda bizim kamuoyunu çok daha fazla bilinçlendirmemiz lazım. Ne kadar fazla bilinçlendirirsek ne mutlu bize." sözlerine yer verdi.