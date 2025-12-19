Diyanet dini günler takvimine göre Kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaip Kandili, İslam dünyasında üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve manevi değeri yüksek kabul edilen mübarek gecelerden biridir. Peki Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Diyanet dini günler takvimi açıklandı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. İşte, Regaip Kandili tarihi 2025
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 Yılı son kandili Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
32-33 yılda bir denk gelen durum 2025 yılında yaşanıyor.
Üç Aylar'a 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.
2026 KANDİL TARİHLERİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili