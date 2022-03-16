DİYANET VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Halen Başkanlık teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

7. Bayan olmak.