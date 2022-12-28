Adayların 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.



Sözlü sınavda ise 70 puan şartı aranıyor.