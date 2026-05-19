Diyanet kurban bağışı bedeli 2026: Kurban Bağışı nasıl yapılır? Yurt içi ve yurt dışı kurban bağışı fiyatları
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hem tatil hem de kurban ibadeti heyecanı başladı. Bu yıl kurban kesemeyecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurban bağışı geliyor. Diyanet, kurban bağış miktarlarını açıkladı mı? İşte detaylar...
2026 yılında 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bağış yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Kurban ibadetini bağış yoluyla yerine getirmek isteyen birçok kişi, tercihlerini Diyanet’ten yana kullanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı ise bu yılki kurban bağışına ilişkin ücret ve başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. İşte Diyanet kurban bağışı bedeli ve başvuru adımlarına dair detaylar…
2026 DİYANET KURBAN BAĞIŞI BEDELİ NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen kurban bağış bedelleri açıklandı. Buna göre, yurt içinde kesilecek kurbanlar için bağış tutarı 18.000 TL olarak belirlenirken, yurt dışı kurban bağışı bedeli ise 7.000 TL olarak duyuruldu.
KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Online kurban bağışı yapmak isteyenler, bagis.tdv.org adresi üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Siteye giriş yaptıktan sonra “Hemen Bağışla” butonuna tıklayan bağışçılar; ad-soyad, e-posta, kimlik numarası, cep telefonu ve yaşadıkları ülke bilgilerini doldurarak “Devam et” seçeneğiyle bir sonraki aşamaya geçiyor. Bu adımın ardından kullanıcılar, ödeme bilgilerini girerek bağış işlemini tamamlayabiliyor.