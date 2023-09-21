Haberler Gündem DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 | 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler ve nasıl başvuru yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı yapacak! Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında aranan şartları ve nitelikler Diyanet'in internet sitesi üzerinde yer aldı. İşte 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacak. Diyanet tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımı müracaatları, “sinav.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte 2023 Diyanet personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

2 Şurada Paylaş!







DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek. DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.