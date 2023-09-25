Diyanet personel alımı başvuru ekranı, Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. En az 50 KPSS puanı ile İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim branşlarında olmak üzere 2 bin 450 personel alınacağı Diyanet İşleri Başkalığı tarafından açıklanmıştı. e-Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranına giriş yapanlar Diyanet personel alımı başvurularını 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirebilecekler. İşte Diyanet 2.450 personel alımı e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru detayları...

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DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

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