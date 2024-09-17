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        Haberler Gündem Diyanet'ten Tavşantepe imamı hakkında soruşturma

        Diyanet'ten Tavşantepe imamı hakkında soruşturma

        8 yaşındaki Narin'in ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan köyün imamı R.K, hakkında Diyanet tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:48
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        Tavşantepe imamı hakkında soruşturma
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma başlattı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

        TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜ İDDİASI

        Tavşantepe imamının telefonunda, kendisinin de dahil olduğu pornografik görüntülerin olduğu öne sürülmüş, soruşturma kapsamında ifade veren imamın da bu görüntülere ilişkin "Evli bir çiftle tanıştık birlikte olduk" dediği iddia edilmişti. Ancak gazeteci Emrullah Erdinç Jandarma kaynaklarının "Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz, imam ile ilgili de böyle bir sorgu olmadı" dediğini aktarmıştı.

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        #diyanet
        #Tavşantepe imam
        #haberler
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