Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
ABONE OL

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu

Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1248'inci gününde sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu.

"ÇOBANLIK YAPARKEN ZORLA GÖTÜRÜLDÜ"

Fidan, ağabeyinin çobanlık yaptığı esnada dağa kaçırıldığını, şimdiye kadar kendisinden haber alamadıklarını belirterek, "Ağabeyim, 1995'te dağa kaçırıldı. Onu özledik, gelmesini istiyoruz. Ağabeyim çobanlık yaparken zorla götürüldü. Beni duyuyorsan lütfen gel, devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN DESTEK ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında kentte bulunan 130 genç de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Gençlere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

"İNŞALLAH TEZ ZAMANDA EVLATLARINA KAVUŞURLAR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 55 ilden gelen gençlerin bir hafta sürecek tarih ve medeniyet kampında kentin kültür ve tarihini tüm yönleriyle tanıyacağını ifade etti. Gençlerle Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anlatan Uslu, "Gençler, annelerimizin yanında olduklarını belirtmek için ziyarete geldi. Anne ve babalarımızın yanındayız. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gemide iş kazası geçiren mürettebat öldü
GÜNDEM Gemide iş kazası geçiren mürettebat öldü
Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Otomobil yol kenarına savruldu! 4 yaralı
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
GÜNDEM Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Adana Çukurova Üniversitesi eski rektörüne hapis cezası - Gündem Haberleri
GÜNDEM Adana'da eski rektöre hapis cezası
Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
GÜNDEM Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
Son dakika: Altılı masa adayını açıklıyor... Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek - Güncel haberler
GÜNDEM Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek
Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta geçecek? 1 Şubat 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?
GÜNDEM Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek?
Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
GÜNDEM Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
40 milyon liralık kaçak elektronik operasyonu!
GÜNDEM 40 milyon liralık kaçak elektronik operasyonu!
Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. Yağcı hayatını kaybetti
GÜNDEM Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. Yağcı hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.