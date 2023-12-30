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        Haberler Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Öne çıkan haberler

        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:52 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:55
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        Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
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        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDD'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019da başlattığı evlat nöbeti, 1581inci gününde devam ediyor.

        Mardin'in Dargeçit ilçesinden dağa kaçırılan 22 yaşındaki kızı Pınar için gelen anne Menci Seyhan da oturma eylemine dahil oldu.

        Anne Seyhan, gazetecilere, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

        Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. Bana kızımı versinler." dedi.

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        #Diyarbakır anneleri
        #Menci Seyhan
        #haberler
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