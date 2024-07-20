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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk ile 511 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk ile 511 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk ile 511 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:05
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin Çavundur Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 1 milyon 103 bin 200 kök kenevir, 678 bin kök skunk, 475 kilogram kubar ve 36 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

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        #Diyarbakır
        #uyuşturucu operasyon
        #Son dakika haberler
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