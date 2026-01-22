Habertürk
        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) bulmak için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan Kılıç'ın görüntüleri ortaya çıktı.

        Giriş: 22.01.2026 - 17:50 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:50
        2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber alınamıyor
        Diyarbakır'daki olay, dün Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Kılıç, sabah uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti.

        Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayıp kadının bulunması için eğitimli köpeklerle çalışma başlattı.

        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç’ın (45), sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın sabah 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülürken, arama alanının genişletildiği öğrenildi.

        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda

        Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi aile Ogalina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Ogalina Svechnikova konuşama...
