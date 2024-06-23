Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da anlaşma masasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da anlaşma masasında silahlar konuştu: 4 yaralı

        Diyarbakır'da aralarındaki alacak verecek meselesini çözmek için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'ın merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak’ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda bir araya geldi.

        2

        Taraflar aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.

        3

        Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile bu sırada yoldan geçen R.T. silahlardan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        4

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        5

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        6

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        7

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

        #Diyarbakır
        #Silahlı kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?