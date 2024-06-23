Diyarbakır'da anlaşma masasında silahlar konuştu: 4 yaralı
Diyarbakır'da aralarındaki alacak verecek meselesini çözmek için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak’ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda bir araya geldi.
Taraflar aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.
Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile bu sırada yoldan geçen R.T. silahlardan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.