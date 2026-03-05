Canlı
        Diyarbakır'da bahçe duvarına çarpan servis minibüsündeki 10 kişi yaralandı

        Servis minibüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

        Diyarbakır'da işçileri taşıyan servis minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 20:24
        Servis minibüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

        Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

