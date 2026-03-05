Servis minibüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı
Diyarbakır'da işçileri taşıyan servis minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 05.03.2026 - 20:24 Güncelleme:
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
