Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Hacer Çöğender de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 331'e çıktı.

"ONLAR BENİM YÜREĞİMİ YAKTI. ONLARIN DA YÜREĞİ YANSIN"

Çocuğunun 14 yaşında kaçırıldığını belirten Hacer Çöğender, "Çocuğumu kandırıp, götürdüler. Benim oğlumu getirsinler. Benim biraz analık hakkım varsa gelir. Hasta halimle geldim. Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın. Unutmadım, kardeşleri de unutmadı. Unutmayacağım da" dedi.

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