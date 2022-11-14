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Haberler Gündem Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı - En son haberler
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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere, 8 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'dan gelen Hacer Çöğender de katıldı. Çöğender'in katılımı ile evlat nöbeti tutan aile sayısı 331'e yükseldi

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı - En son haberler
Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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DHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere, 8 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'dan gelen Hacer Çöğender de katıldı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1169 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

8 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLU İÇİN KATILDI

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Hacer Çöğender de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 331'e çıktı.

"ONLAR BENİM YÜREĞİMİ YAKTI. ONLARIN DA YÜREĞİ YANSIN"

Çocuğunun 14 yaşında kaçırıldığını belirten Hacer Çöğender, "Çocuğumu kandırıp, götürdüler. Benim oğlumu getirsinler. Benim biraz analık hakkım varsa gelir. Hasta halimle geldim. Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın. Unutmadım, kardeşleri de unutmadı. Unutmayacağım da" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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