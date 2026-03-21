        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da nevruz kutlamaları başladı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

        Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamaları başladı. Kentte Nevruz Parkı'nda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü

        Giriş: 21.03.2026 - 12:50 Güncelleme:
        DEM Parti öncülüğünde, ‘Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu’ sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları başladı.

        DHA'nın haberine göre kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı.

        Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.

        5 TON ODUN ATEŞE VERİLECEK

        Yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı.

        İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü.

