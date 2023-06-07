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Diyarbakır'da polise güvenlik kamerasını veren esnafın iş yeri kurşunlandı

Diyarbakır'da elektrik dükkanı bulunan 63 yaşındaki Zeki Göçtürk sokakta yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsünü polise verdiği gerekçesiyle iş yerinin kurşunlandığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı

Diyarbakır'da polise güvenlik kamerasını veren esnafın iş yeri kurşunlandı
DHA

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta bulunan bir elektrik dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Zeki Göçtürk, bir süre önce sokakta yaşanan bir olayın güvenlik kamerası görüntüsünü polise verdi.

Bu görüntüyü veren kişinin Zeki Göçtürk, olduğunu öğrenen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler işyerine farklı zamanlarda silahlı saldırıda bulundu. Polise haber veren Göçtürk´ün bu kez işyerine ait olan güvenlik kameraları kırıldı. Bugün akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapalı olan işyeri bir kez daha kurşunlandı. Bunu duyan Göçtürk, polise yine şikayette bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ifadesini almak üzere Göçtürk´ü emniyete götürdü.

"KAMERA KAYITLARINI POLİSLERE VERDİĞİM İÇİN BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Depremzede olduğunu belirten ve bu iş yerine 3 ay önce taşındığını kaydeden Zeki Göçtürk, "Biz depremzedeydik. Daha önceden de bazı şahıslar vardı bizi tehdit etti. Daha önce burada kaldırım vardı onu kaldırdık biz. Bize küfrettiler. Amaçları beni buradan kaldırmaktı. Ben de buradan kalkmadım. CİMER´e kadar yazdım. Burada beni maddi olarak perişan ettiler. Şu an sokakta yatıyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama herhangi bir sonuç alamadım. Buraya gelip silahla ateş ediyorlar gidiyorlar. Bizim buradaki tek suçumuz uyuşturucu sattırmamak. Kamerayı polislere verdiğim için başıma gelmeyen kalmadı. Bizim tek suçumuz bu. Benim oğlum ve kardeşim burada yaralandı. Hapse girsem daha iyidir." dedi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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