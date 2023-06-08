Diyarbakır'da tarihi çeşmeler yeniden suyla buluşacak

AA

Diyarbakır'da, restore edilecek tarihi çeşmelerden yeniden su akacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilk etapta, Kurtoğlu, Katırpınar, Arbedaş, Tahtalı Kastal Sokak ve Dabanoğlu çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, özellikle tarihi Sur ilçesindeki çeşmelerin turizme büyük katkı sağladığını söyledi. Yürüttükleri çalışmanın önemine değinen Tutşi, "Restore edilecek çeşmelerden biri de Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan 148 yıllık Kurtoğlu Çeşmesi" ifadesini kullandı.