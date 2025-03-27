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        Haberler Gündem Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:26
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        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
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        Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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