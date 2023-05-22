Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
ABONE OL

Taciz iddiasıyla dövüp, hastanelik ettiler

Diyarbakır'da bir kadını takip ettiği ileri sürülen M.A. adlı kişi, kadının dini nikahlı eşi ile yakınları tarafından dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
DHA

Diyarbakır'da M.A. (23), takip ettiği M.T. (26) adlı kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B. (26) ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan M.A., eski kız arkadaşına benzettiği için M.T.´yi takip ettiğini öne sürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.´nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.´yi telefonla arayarak haber verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, bölgeye gitti. Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A. kaçarak bir pasaja sığındı. Pasajdan çıkarılan M.A., Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren M.A. ifadesinde, M.T.´yi eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürerek, olmadığını görünce kadından özür dilediğini, kadının çağırdığı kişiler tarafından dövüldüğünü söyledi. M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti. Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
GÜNDEM Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
Afyon Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Afyon-Denizli arası kaç km?
Adana İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana İzmir Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana-İzmir arası kaç km?
Trabzon'da bir garip olay! Heyelan korkusundan 1 aydır uyuyamıyorlar... - En son haberler
GÜNDEM Bir aydır gece gündüz nöbet tutuyorlar!
Adana'da 7 binaya yıkım kararı çıktı
GÜNDEM Adana'da 7 binaya yıkım kararı çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Yürütmeyi aldığımızda denge ve denetleme gerçekleşecek - Güncel haberler
GÜNDEM "Yürütmeyi aldığımızda denge ve denetleme ...
Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Bulgaristan Türkiye arası kaç km?
Fransa Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Fransa Türkiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Fransa Türkiye arası kaç km?
Zonguldak'ta yaşandı! Ayrıldığı sevgilisini 6 yerinden bıçakladı
GÜNDEM Zonguldak'ta yaşandı! Ayrıldığı sevgilisini 6 ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Evladını seviyorsan karar ver
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Evladını seviyorsan karar ver

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.