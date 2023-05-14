Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Diyarbakır Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 80.48 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 55.5 oldu. Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 330.495 oyla yüzde 70.05 - Recep Tayyip Erdoğan: 133.362 oyla yüzde 28.27 - Sinan Oğan: 5.803 oyla yüzde 1.23 - Muharrem İnce: 2.108 oyla yüzde 0.45 aldı. Diyarbakır 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:08 itibarıyla yüzde 51.5 oranında açıldı. 2023 Diyarbakır milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 261.373 oyla yüzde 60.59 - Cumhur İttifakı: 116.279 oyla yüzde 26.96 - Millet İttifakı: 42.065 oyla yüzde 9.75 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.612 oyla yüzde 0.61 - Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0 aldı. Saat 21:08 itibarıyla 2023 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

