Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Diyarbakır Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı.
İl genelinde yüzde 80.48 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 55.5 oldu.
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 330.495 oyla yüzde 70.05 - Recep Tayyip Erdoğan: 133.362 oyla yüzde 28.27 - Sinan Oğan: 5.803 oyla yüzde 1.23 - Muharrem İnce: 2.108 oyla yüzde 0.45 aldı.
Diyarbakır 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 133.362 oyla yüzde 28.27
Sinan Oğan: 5.803 oyla yüzde 1.23
Muharrem İnce: 2.108 oyla yüzde 0.45
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:08 itibarıyla yüzde 51.5 oranında açıldı.
2023 Diyarbakır milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Emek ve Özgürlük İttifakı: 261.373 oyla yüzde 60.59 - Cumhur İttifakı: 116.279 oyla yüzde 26.96 - Millet İttifakı: 42.065 oyla yüzde 9.75 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.612 oyla yüzde 0.61 - Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0
aldı.
Saat 21:08 itibarıyla 2023 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Emek ve Özgürlük İttifakı: 261.373 oyla yüzde 60.59
Cumhur İttifakı: 116.279 oyla yüzde 26.96
Millet İttifakı: 42.065 oyla yüzde 9.75
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.612 oyla yüzde 0.61
Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0
YEŞİL SOL: 261.373 oyla yüzde 60.59
AK Parti: 103.378 oyla yüzde 23.96
CHP: 32.716 oyla yüzde 7.58
İYİ Parti: 9.349 oyla yüzde 2.17
YENİDEN REFAH: 6.549 oyla yüzde 1.52
MHP: 5.467 oyla yüzde 1.27
SOL PARTI: 2.072 oyla yüzde 0.48
MEMLEKET: 1.679 oyla yüzde 0.39
BBP: 885 oyla yüzde 0.21
HAKPAR: 700 oyla yüzde 0.16
TKP: 426 oyla yüzde 0.10
YP: 420 oyla yüzde 0.10
GENÇ: 333 oyla yüzde 0.08
GBP: 313 oyla yüzde 0.07
HKP: 235 oyla yüzde 0.05
MP: 172 oyla yüzde 0.04
MİLLİYOL: 150 oyla yüzde 0.03
TKH: 114 oyla yüzde 0.03
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
TİP: 0 oyla yüzde 0.00
ZP: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
AP: 0 oyla yüzde 0.00
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