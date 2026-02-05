Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır haberleri: Cami hoparlöründen müzik yayınına yalanlama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cami hoparlöründen müzik yayınına yalanlama!

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 08:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cami hoparlöründen müzik yayınına yalanlama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır’da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.

        "MÜZİK ARAÇTAN GELDİ"

        İHA'daki habere göre açıklamada, ''Yapılan tespitlerde, müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi. Olayın herhangi bir ibadethane ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

        "ARAÇ TESPİT EDİLECEK"

        Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor’’ denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu'da akran zorbalığı kamerada: Ortaokul öğrencilerinin önünü kestiler, darp ettiler

        Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir grup tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Dehşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda, 1 öğrenci darp raporu aldı. Polis ekipleri olaya karışan çocuklar hakkında işlem b...
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması