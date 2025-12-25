Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Dehşet! Anne 2 aylık bebeği pencereden attı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dehşet! Anne 2 aylık bebeği pencereden attı

        Diyarbakır'da, sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:39
        Diyarbakır'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

        İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

        2 AYLIK BEBEĞİ PENCEREDEN BIRAKTI

        İHA'daki habere göre N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.

        BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

