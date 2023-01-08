Diyarbakır´da sis; hava ulaşımı durdu

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken Diyarbakır Havalimanı´nda uçaklar iniş-kalkış yapamıyor. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-01-08 10:36:00



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