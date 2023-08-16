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        Diyarbakır'da, bisiklet hırsızlığı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:56
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        Diyarbakır'da, bisiklet hırsızlığı kamerada
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, tek katlı evin bahçesine giren 2 kişinin bisiklet çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece, Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 607'nci Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin bahçesine giren 2 şüpheli, çevreyi kolaçan ettikten sonra pencerenin önündeki bisikleti alıp uzaklaştı. Sabah, bisikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi, güvenlik kamerasını izleyince hırsızlığı fark etti. Görüntülerle polise giden kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-16 12:55:02

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