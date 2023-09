DHA´nın `dilek-şikayet kutusu´ haberi belgesel oldu, Altın Koza´da finale kaldı

DİYARBAKIR'ıntek kadın muhtarı Dilek Demir´in (51), göreve geldikten sonra kendisi gibi küçük yaşta evlendirilmeye çalışılan ya da başka sorunları olup da dile getirmeye çekinenler için astığı dilek-şikayet kutusuna atılan ihbar mektupları sayesinde 41 kız çocuğunu erken yaşta evlilikten kurtardığı haberi, Demirören Haber Ajansı tarafından 2021´de abonelerine servis edildi. Haberin ardından Demir´in hayatı ve kız çocuklarını kurtardığı kutu, `Dilek kutusu´ belgeseli ile beyaz perdeye aktarıldı. Birçok ülkede 20'ye yakın festivalde gösterilen belgesel, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde `kısa belgesel´ kategorisinde finale kaldı.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi´nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten ve 14 yaşındayken okuldan alınarak zorla evlendirilen 4 çocuk annesi Dilek Demir, 16 yıllık evliliğinin ardından boşandı. Demir´in, muhtar olarak göreve başladıktan sonra ilk işi ise muhtarlığın duvarına bir dilek-şikayet kutusu asmak oldu. Demir, kendisi gibi küçük yaşta evliliğe zorlanan ya da başka sorunu olup dile getirmeye çekinenler için astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla 2021´e kadar 41 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. Demir´in bu başarısı yine aynı yıl DHA tarafından abonelerine servis edildi. Haberin ardından Demir´in hayatı ve kız çocuklarını kurtardığı kutu, 2022´de 8 aylık çalışmanın ardından belgesel haline getirildi. Senaryosunu Feyzi Baran´ın yazdığı, yönetmenliği Feyzi Baran ile Büşra Baran´ın yaptığı `Dilek kutusu´ belgeseli Amerika, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkede 20´ye yakın festivalde gösterildi. Belgesel, son olarak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde `kısa belgesel´ kategorisinde finale kaldı. Final sonuçları 24 Eylül´de açıklanacak.

`BUGÜNE KADAR 81 İHBARDA BAŞARIYA ULAŞTIK´

Muhtar Dilek Demir, 2021´deki yayınlanan haberin ardından ihbarların gelmeye devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 41 kız çocuğumuzun zorla evlendirilme şikayeti geldi. 25 de aileleri tarafından, çevreleri tarafından istismar edilen çocukların hikayeleri geldi. 15 de madde bağımlısı gencimizin ihbarı geldi. Biz bununla mücadele ettik. Hepsini de başarıyla sonuçlandırdık. Hala da mücadelemize devam ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır görevdeyim. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Ben erken yaşta evlendirilen bir kız çocuğuydum ve o günden bugüne kadar bir sürü şey başardım. Bunun için bir sürü mücadelede bulunduk. Küçük kız çocuklarının zorla evlendirilmemeleri için güzel şeylere imza attık. Ve bunun öncülüğünü de Demirören Haber Ajansı başlattı. İlk haberimizi DHA yapmıştı. Bir dilek şikayet kutusu oluşturduk. Onu muhtarlığımızın kapısına astık ve oraya yüzlerce şikayet geldi. Bu sinema filmine dönüştü, kitabımız yazıldı. Bunda DHA´nın büyük rolü var, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

`KIZ ÇOCUKLARININ ÇIĞLIĞI BİR YERLERE ULAŞMIYOR´

Yapımcılığını Kamil Kahraman´ın, görüntü yönetmenliğini de Cengiz Kudat´ın yaptığı belgeselin yönetmenlerinden Feyzi Baran da "Hızlı bir şekilde ekibimiz kurduk ve senaryo aşamasına geçtik. Daha sonra bu film belgesel olarak ortaya çıktı. Film muhtar Dilek Demir´in erken yaşta evlendirilmesini ve eğitim hakkından mahrum kalmasını anlatırken bu hikayeyi diğer çocukların tamamını karşılayacak şekilde genişlettik. Şu an bile on binlerce kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor ve bu kız çocuklarının çocuğunun sesi çıkmıyor ve bu kız çocuklarını çığlığı bir yerlere ulaşmıyor. Erken yaşta evlendirilen ve eğitim hakkı elinden alınan kız çocuklarının haklarının karşılığı olacağını ve bu haklarına cevap olacağını düşünüyoruz. Dilek Kutusu filmi Amerika´da İspanya´ya kadar çok sayıda ülke gezdi. Şu an Adana Altın Koza Film Festivali´ndeyiz" diye konuştu.