Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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