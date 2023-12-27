Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimle mücadelesini sürdürüyor
        Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimle mücadelesini sürdürüyor
        Yenişehir Belediyesi yılbaşı öncesinde işletmelerde denetim yaptı
        Yenişehir Belediyesi yılbaşı öncesinde işletmelerde denetim yaptı
        Diyarbakır'ın tarihi mekanları sis altında
        Diyarbakır'ın tarihi mekanları sis altında
        Dünya mirası "Diyarbakır Surları"ndaki 70 burç restore edildi
        Dünya mirası "Diyarbakır Surları"ndaki 70 burç restore edildi
        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi...
        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finalinde 2. oldu
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finalinde 2. oldu