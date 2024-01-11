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        İki öğretmenin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgası kamerada

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, sokak ortasında iki öğretmen arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansırken, Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:40
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        İki öğretmenin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgası kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, sokak ortasında iki öğretmen arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansırken, Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi´nde meydana geldi. Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde müdür başyardımcısı olarak görev yapan S.Ç. ile Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde rehber öğretmen M.M.S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. S.Ç.´nin demir kapıya çarparak yaralandığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olay anı ise KGYS kameralarına yansıdı. Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü´nce soruşturma başlatıldı.

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