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        Amed Sportif Faaliyetler - 68 Aksarayspor: 0-0

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta 23'üncü hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği 68 Aksarayspor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:30
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        Amed Sportif Faaliyetler - 68 Aksarayspor: 0-0
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta 23'üncü hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği 68 Aksarayspor ile golsüz berabere kaldı.

        Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta 68 Aksarayspor´u ağırladı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

        2024-01-31 17:22:00

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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