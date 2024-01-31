Amed Sportif Faaliyetler - 68 Aksarayspor: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta 23'üncü hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği 68 Aksarayspor ile golsüz berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta 68 Aksarayspor´u ağırladı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

2024-01-31 17:22:00

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