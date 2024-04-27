Torununun sevgilisiyle planladığı, dedenin öldüğü soygunda soygunda, serbest kalan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR’da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt’u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E., yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı. HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu tespit edilen Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3’e çıktı.

Olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS HTS ARAŞTIRMASINDA ŞÜPHELİNİN OLAY YERİNDE OLDUĞUNU BELİRLEDİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un kız torunu H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, H.A.'nın sevgilisine birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A.’nın sevgilisi ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Gözaltına alınan 7 şüpheliden Hüseyin E., Ferhat E., tutuklandı.