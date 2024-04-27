Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Torununun sevgilisiyle planladığı, dedenin öldüğü soygunda soygunda, serbest kalan şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt'u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torununun sevgilisiyle planladığı, dedenin öldüğü soygunda soygunda, serbest kalan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt’u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E., yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı. HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu tespit edilen Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3’e çıktı.

        Olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        POLİS HTS ARAŞTIRMASINDA ŞÜPHELİNİN OLAY YERİNDE OLDUĞUNU BELİRLEDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un kız torunu H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, H.A.'nın sevgilisine birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A.’nın sevgilisi ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Gözaltına alınan 7 şüpheliden Hüseyin E., Ferhat E., tutuklandı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada serbest kalan Süphan E.’nin telefon ve HTS incelemesinde olay yerinde olduğunu tespit etti. Savcılık Süphan E.’nin yakalamasını çıkardı. Polisin yeniden gözaltına aldığı Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kayıp çobanın cesedi gölette bulundu
        Diyarbakır'da kayıp çobanın cesedi gölette bulundu
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyo...
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyo...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük basın mensuplarıyl...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük basın mensuplarıyl...
        Diyarbakır'da 93 çiftçiye 127 ton çeltik tohumu dağıtılacak
        Diyarbakır'da 93 çiftçiye 127 ton çeltik tohumu dağıtılacak
        Terörle mücadelenin göklerdeki kahramanları "çelik kanatlar"
        Terörle mücadelenin göklerdeki kahramanları "çelik kanatlar"
        Çuvala koyulup atılan kedi, kurtarıldı
        Çuvala koyulup atılan kedi, kurtarıldı